30 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно планируют построить первую многоэтажку с встроенным детским садом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском горисполкоме.

Первая в областном центре многоэтажка с встроенным детским садом может быть построена в новом жилом комплексе в районе улиц Пролетарской и Щорса. Ранее генплан предусматривал строительство детского сада, однако проект корректировки предусматривает возведение здесь двухсекционного панельного жилого дома, первый этаж которого займет детское дошкольное учреждение.

"Детсад будет рассчитан на три группы, по 20 мест каждая. Разместятся здесь все необходимые помещения: пищеблок, музыкальный и спортивные залы, и прочее", - отметили в Гродненском горисполкоме. Проектные работы, выбор подрядчика начнутся после общественных обсуждений, сейчас задумка воплощена в виде эскизов.

Общественные обсуждения пройдут с 30 января по 23 февраля. По 13 февраля ознакомиться с экспозицией проекта можно в вестибюле здания управления архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома. Замечания и предложения участников общественного обсуждения принимаются по 23 февраля в письменной или электронной форме. Подведение итогов общественного обсуждения пройдет на Гродненском областном архитектурно-градостроительном совете.

Если опыт создания такого сада будет признан успешным, то подобные проекты будут реализованы и в других новых жилых районах. Причем жилые дома со встроенными детскими садиками будут возводиться одними из первых, чтобы как можно раньше обеспечить жильцам необходимую инфраструктуру.-0-