9 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно появится водное такси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик.

Запустить новый вид транспорта планируется уже в мае. "Услуги для перевозки горожан и гостей города по реке Неман готовы оказывать несколько предпринимателей. У них есть суда вместимостью в 10-15 человек", - рассказал Андрей Болтрик. Для организации таких услуг необходим причал. УЖРЭП Ленинского района дано поручение оборудовать его на правом берегу Немана между Старым мостом и гродненскими замками.

Это будет не единственный причал для маломерных судов на территории города. В частности, на противоположном берегу Немана рядом с одной из баз отдыха будет возводиться современный комплекс для приема туристических судов: здесь у них будет возможность и зарядить аккумуляторы, и пополнить запасы воды, и отдохнуть.

Кроме того, на 2018 год запланирована разработка проектной документации по модернизации спасательной станции "Центральная" на Немане. Одна из старейших станций в стране была возведена в конце XIX века. Обновлено будет не только здание. Планируется, что во время работ по модернизации станции проведут и благоустройство прилегающего пляжа. Выгодное месторасположение - в центре Гродно - сделало пляж популярным местом семейного отдыха, поэтому здесь планируют расширить детскую купальню, обустроить детскую площадку. Также здесь обновят и причал. Доступен он будет и туристам, путешествующим водным путем.

Прибыть в Гродно водным транспортном в сезон, можно, например, из Польши. В прошлые годы несколько групп воспользовались возможностью пересечь границу в пункте пропуска "Лесная-Рудавка" на Августовском канале на байдарках и маломерных судах, далее они прошли по каналу до Немана, а по самой реке до Гродно. С учетом того, что Гродно и Гродненский район сегодня иностранцы имеют право посещать без визы, такие маршруты могут стать популярными.-0-