В Гродно прошла акция в поддержку детей, чья мама умерла в Египте

Мама этих замечательных малышей неожиданно умерла в Египте, и дети остались одни в чужой стране. Две недели назад дети с помощью государственных органов опеки и специалистов образования вернулись в Гродно.

Чтобы помочь ребятам быстрее адаптироваться к новой жизни газета "Рэспубліка" при поддержке Гродненского облисполкома организовала эту предновогоднюю акцию. К участию в ней были привлечены спонсоры, которые помогли детям приобрести зимнюю одежду, наполнить новый дом игрушками, книгами, мебелью, постельными принадлежностями, а также поднять настроение в развлекательном центре и пообедать в центре города.

4-летняя Катерина и 5-летний Матвей обрели новую приемную семью. Это семья Никитиных, которые до этого воспитывали пятерых детей, из которых двое были приемными. На сегодняшний день молодые мама Татьяна и папа Александр стали родителями для семерых детишек. Возрастная шкала детей начинается с полугодовалой Амалии, которую взяли прямо из роддома, и останавливается на 8-летнем Денисе. Катя и Матвей быстро влились в новую семью и совсем скоро пойдут в детский сад.

Фото Леонида Щеглова