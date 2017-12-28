В Гродно службе скорой помощи передали шесть новых спецатомобилей

28 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно службе скорой помощи передали шесть новых спецавтомобилей, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время церемонии открытия городской поликлиники №7 подарок получили и сотрудники скорой помощи. Ключи от шести новых спецавтомобилей Peugeot главному врачу Гродненской городской станции скорой медицинской помощи Александру Байгину вручил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Микроавтобусы закуплены за счет средств областного бюджета.

"Очень важное пополнение. У нас около 60% автомобилей скорой помощи имели срок службы свыше пяти лет, а это порой и поломки, и не достаточная скорость движения. Важно, что наши пожелания были в облисполкоме услышаны и оперативно исполнены", - отметил Александр Байгин. Он подчеркнул, что новые автомобили мягкие в движение, с просторными салонами, комфортные как для пациентов, так и для медицинского персонала.

Заказчики ответственно подходили к составлению техзадания для оснащения автомобилей. В частности, они оборудованы приемным устройством для носилок с поперечным смещением, что позволяет рационально использовать пространство и обеспечить подход к пациенту с любой стороны. "Все оборудование установлено согласно нашим пожеланиям - это обеспечит удобство в работе", - отметил Александр Байгин.

Новые автомобили будут использоваться теми бригадами, что выезжают на самые сложные вызовы. Автомобили распределят по всем городским подстанциям. Кстати, часть из них сразу же после торжественной церемонии заступили на дежурство. Еще несколько машин выйдут на линию в течение нескольких дней после решения вопросов с регистрацией.-0-