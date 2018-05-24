24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно установили памятник князю Давыду Городенскому, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Памятник одной из знаковых исторических фигур города был сегодня установлен на перекрестке улиц Замковой и Давыда Городенского рядом со Старым и Новым замками. Высота памятника с постаментом - около 4 м. Его установку приурочили к XII Республиканскому фестивалю национальных культур, который пройдет в Гродно 1-2 июня. Именно в первый день фестиваля запланировано торжественное открытие памятника: здесь с участием средневековых рыцарей будет разыграно небольшое театрализованное представление.

Изготовил памятник из цельного куска гранита столичный скульптор Сергей Оганов. Он стал победителем конкурса эскизных проектов, который проводился в начале 2017 года. Заказчиком выступила Гродненская епархия БПЦ, все расходы взял на себя меценат.

Давыд Городенский (около 1283-1326) - каштелян гродненский, военачальник и государственный деятель ВКЛ. Он прославился как мужественный защитник Гродно. По одной из легенд, он похоронен у стен Коложской церкви.-0-

Фото Леонида Щеглова