В Гродно в 2018 году начнется строительство новой школы в густонаселенном районе Ольшанка

27 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в 2018 году начнется строительство новой школы в густонаселенном спальном районе Ольшанка. Об этом сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов на пресс-конференции для региональных и республиканских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Молодой район активно развивается, и мощностей построенной несколько лет назад школы уже не хватает. Также в 2018 году планируется ввести здесь в эксплуатацию детский сад.

Кроме того, строительство детских дошкольных учреждений ведется в Новогрудке и Щучине. "Вопросы образования находятся в центре внимания. В этом направлении немало сделано и в течение этого года. Подспорьем в этом деле оказался льготный кредит Всемирного банка в размере 10 млн евро. Это позволило модернизировать ряд проблемных школ в Вороново, Ошмянах, Ивье и Островце", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что в 2018 году за счет кредитных средств будут проводиться работы на шести других объектах образования.

Губернатор также отметил, что в регионе решаются вопросы с социальными долгостроями. На 28 декабря запланировано открытие городской поликлиники на 650 посещений в смену в микрорайоне Вишневец в Гродно. "Это очень нужный и важный объект. Наконец-то завершили его строительство, которое с перерывами из-за нехватки средств велось около десяти лет", - рассказал Владимир Кравцов.

Он добавил, что в 2018 году будет сдан в эксплуатацию большой лечебный корпус районной больницы в Волковыске. С введением его в строй будет завершена реконструкция всего лечебного городка в райцентре. Продолжается строительство современной больнице в Островце. В перспективе она станет крупным межрегиональным медицинским центром. На повестке дня также вопрос строительства онкоцентра в Гродно. Будет продолжена модернизация существующих медицинских учреждений, в том числе и районных больниц. Немало делается и в плане создания материально-технической базы, закупке современного оборудования.-0-