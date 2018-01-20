20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно возобновил активную работу рация-канал помощи автомобилистам, сообщил корреспонденту БЕЛТА региональный координатор по первой помощи и реагированию на ЧС Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста Валерий Краевский.

В связи с ухудшающимися погодными условиями - в регионе несколько дней шел снег, а в ближайшее время ожидается похолодание - возобновил работу канал "Автопомощь Гродно // Красный Крест". Создан он в прошлом году в популярном у водителей приложении "Зелло". Сейчас на канале свыше 250 участников.

"Мы по возможности будем выезжать на помощь в черте города и в 10 км за его пределами. Напоминаем, что можно не только попросить о помощи при возникновении неисправности авто, но и поучаствовать в ее оказании", - отметил Валерий Краевский. На дежурство заступает автомобиль с волонтерами, в наличии есть буксировочный трос, провода для "прикуривания", аптечка. При необходимости волонтеры помогут и с мелким ремонтом, например, заменой колеса. Замерзших водителей и пассажиров в нештатной ситуации отогреют горячим чаем. Есть в машине и одеяло.

Присоединиться к каналу несложно: достаточно скачать приложение "Зелло" на смартфон, заполнить профиль, найти канал "Автопомощь Гродно // Красный Крест" и подключиться к нему.-0-