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В Гродно встретили 40-тысячного безвизового туриста

Регионы 21.07.2018 | 13:58
Фото из архива
Фото из архива

21 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно встретили 40-тысячного безвизового туриста. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева.

С начала 2018 года возможностью посетить Гродно и Гродненский район без визы воспользовались свыше 40 тыс. иностранцев из более чем 50 государств. Юбилейным туристом стал 60-летний Леонас Литвинавичюс из Вильнюса. Мужчина впервые посетил Гродно. Приехал в составе тургруппы. Признается, что его впечатлили гродненские замки, исторический центр города. Туристу вручили сувениры.

"Отмечаем рост туристического потока в регион. Только за минувшую неделю возможностью без визы посетить Гродно и окрестности воспользовались более 2,6 тыс. человек. Сейчас сезон отпусков, поэтому активно едут не только в выходные, но и в будние. Даже в понедельник или вторник город посещают по 300-350 безвизовых туристов", - сказала Татьяна Лидяева. В регионе растет экспорт туруслуг (118% к уровню прошлого, также успешного в плане туризма года), увеличивается количество фирм, занимающихся въездным туризмом, развивается инфраструктура.

Наибольшее количество безвизовых туристов, приезжающих в Гродно, - граждане Литвы и Польши. Чаще всего в регион приезжают в ходе двухдневных туров. Впрочем, есть и те, кто задерживается на все 10 дней. Если ранее преобладали групповые туристы, то сегодня почти половина всех безвизовых гостей путешествуют индивидуально.

С 1 января вступил в силу указ №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который увеличил срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан до 10 суток, расширены территории для временного пребывания иностранных туристов, увеличено количество пунктов пропуска для безвизового въезда в турцелях. Доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район. Помимо автомобильных пунктов пропуска доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт.-0-

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Теги
визовая политика, Гродненская область, туризм
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