В Гродно заложили Сад мира из сирени сортов Победы

7 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сад мира из сирени сортов Победы заложили сегодня в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Аллея "Сирень Победы", высаженная в мае 2017 года как часть международного проекта, сегодня пополнилась еще более чем 20 саженцами.

"Первыми в Беларуси городами, где были высажена сирень Победы, стали Брест и Минск. Гродно - третий по счету. Однако мы выступили с инициативой развить проект, расширить его и реализовать под названием "Сирень Победы - Сад мира", - рассказал заместитель председателя Совета ветеранов Ленинского района города Гродно Владимир Кувшинов. Идею ветеранов поддержали руководство города и представители Ботанического сада НАН Беларуси.

Планируется, что ежегодно в Коложском парке, где создается Сад мира, накануне Дня Победы будут высаживаться саженцы сирени. Каждый раз сад будет пополняться десятком очередных сортов. Планируется, что формирование сада продолжится как минимум 25 лет. Итоги проекта подведут в 75-летний и 100-летний юбилеи Победы.

"Коллекция Ботанического сада - одна из богатейших в мире - насчитывает около 200 сортов сирени, свыше 20 из них посвящены истории и личностям Великой Отечественной войны", - отметил заведующий отделом Центрального ботанического сада НАН Беларуси Владимир Решетников. Он рассказал, что поддержана также идея о создании сорта в честь уроженца Гродно генерала армии Алексея Антонова, принимавшего участие в разработке практически всех значимых операций Великой Отечественной войны. Это будет махровая сирень красно-фиолетового цвета. Высадить ее планируется в Гродно в мае 2019 года.

Участие в акции приняли руководство города, представители предприятий и организаций, общественных объединений, а также школьники и ветераны. Учреждения образования будут и в дальнейшем ухаживать и заботиться о растениях.

Цели проекта - сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений, воспитание молодежи на боевых примерах и героических традициях народа. В Гродно также принято решение выйти за рамки города. В частности, во время акции эстафета по созданию сада была передана Сморгони. Туда отправятся первые саженцы сирени Победы.-0-