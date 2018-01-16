В Ивановском районе по требованию прокуратуры в домах одиноко проживающих сельчан установили АПИ

16 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе по требованию прокуратуры в домовладениях социально уязвимых категорий граждан установлены автономные пожарные извещатели, проведен ремонт печей и проводки, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Брестской области.
В связи с установившимися холодами и опасностью возникновения пожаров прокурорские работники совместно с сотрудниками РОЧС провели проверку исполнения требований законодательства о профилактике гибели от пожаров социально уязвимых категорий граждан. Во время выборочного мониторинга были установлены факты необеспечения пожаробезопасного состояния.
Так, при посещении домовладения 93-летней одиноко проживающей сельчанки, инвалида I группы, были обнаружены трещины в кирпичной кладке дымохода и повреждения изоляции электропроводки. Неосторожное обращение с огнем одиноко проживающего мужчины 1978 года рождения, склонного к злоупотреблению спиртным напитками, ранее уже становилось причиной двух пожаров в его жилище. Тем не менее при обследовании домовладения было установлено отсутствие АПИ.
Аналогичные нарушения пожарной безопасности, которые могли в зимний период привести к человеческим жертвам, выявлены и в других домовладениях.
В сельисполком, на территории которого проживают эти граждане, прокуратура направила представление. В результате были приняты незамедлительные меры по устранению нарушений: печное отопление приведено в пожаробезопасное состояние, за счет средств районного бюджета приобретены и установлены пожарные извещатели. После прокурорской проверки дополнительно проведено обследование других домовладений социально уязвимых категорий граждан.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4414 BYN
|2.436 BYN
|2.444 BYN
|USD
|1.9953 BYN
|1.995 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.5381 BYN
|3.52 BYN
|3.537 BYN