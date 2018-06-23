В межрегиональном сотрудничестве приграничных областей есть множество точек роста - Владимир Дворник

23 июня, Ветка /Корр. БЕЛТА/. У межрегионального сотрудничества приграничных областей есть множество точек для дальнейшего роста. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник во время традиционной встречи приграничных регионов Беларуси, России, Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

Традиционная встреча в этом году проходит в Ветке. Участие в международном форуме принимают делегации Гомельской (Беларусь), Брянской (Россия), Черниговской (Украина) областей.

Владимир Дворник подчеркнул, что развитие межрегиональных связей базируется как на экономическом, так и гуманитарном направлениях, а также на дружеских отношениях между людьми.

На церемонии открытия форума руководитель области отметил, что традиции ежегодно в канун Дня молодежи собираться представителям Беларуси, России и Украины почти 50 лет. "С течением времени и изменением геополитической ситуации неформальный молодежный фестиваль приобрел новый статус - дипломатический, весомость которому добавило участие в нем в разные годы президентов", - добавил Владимир Дворник.

"У нас одни корни, общие духовность и история, многие страницы которой народы вписали потом и кровью. Вчера мы отметили скорбную дату, - сказал губернатор. - Только в небольшом Ветковском районе фашисты сожгли 42 деревни, более 8,5 тыс. уроженцев этой земли погибли, защищая Родину". Долг нынешних поколений - оставаться достойными наследниками поколения Победителей, сохранять единство восточнославянских народов. "Мы пониманием, что наша сила - в единстве. А вместе мы обязательно сохраним мир и экономическую стабильность - для наших детей, внуков и правнуков", - заявил губернатор.

Вся концепция сегодняшнего праздника подчинена теме "Родина - в сердце моем". Основные мероприятия разворачиваются более чем на 10 площадках. Даже дождливая погода не испортила праздничного настроения гостям и участникам встречи. Работают выставки картин и фотографий, экспозиции творчества народных мастеров, литературная, молодежная, ретроспективная, спортивная, игровая площадки, торговые ряды. Мероприятия продолжатся до вечера. В программе выступления артистов, "Модный базар" с показом дизайнерских коллекций, молодежная дискотека.-0-