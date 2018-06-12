В Мингорисполкоме рассказали, как будут принимать детей в первые классы школ и гимназий

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школы и гимназии Беларуси начали принимать документы от родителей первоклассников. На пресс-конференции в Мингорисполкоме рассказали, как будут зачислять детей в первые классы столичных учреждений образования, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам заместителя председателя комитета по образованию Мингорисполкома Марины Юркевич, за каждой школой и гимназией столицы решениями администраций закреплены микрорайоны. Законному представителю будущего первоклассника, если он постоянно проживает в этом микрорайоне или есть временная регистрация на срок не менее одного года, до 28 августа необходимо подать заявление о зачислении ребенка в первый класс, свидетельство о рождении и медицинскую справку установленной формы, предоставить паспорт.

"Каждому ребенку гарантировано место в школе или гимназии. На сайтах учреждений, управлений образования размещен график работы приемной комиссии. Она будет работать и в первую, и во вторую половину дня", - подчеркнула Марина Юркевич.

Детей из других районов (не проживающих в микрорайоне, закрепленном за школой или гимназией) могут зачислять только на свободные места по заявлениям родителей (законных представителей). Заявления с 13 июня по 28 августа будут приниматься руководителем учебного заведения во время личного приема граждан (по предварительной записи) и регистрироваться. Решение о зачислении таких ребят примет специально созданная комиссия 28 и 29 августа, об этом родители смогут узнать до 30 августа.

"Руководитель учреждения не единолично будет принимать решение. Будет создана комиссия, которая рассмотрит вопрос о зачислении и сможет решить спорные вопросы", - сказала Марина Юркевич.

При зачислении на свободные места преимущественное право имеют дети, чьи старшие братья или сестры уже обучаются в данной школе или гимназии, а также дети штатных сотрудников учреждения образования. При прочих равных условиях также будет учитываться очередность подачи заявления.

Всего в новом учебном году в Минске откроется более 850 первых классов, где будут обучаться свыше 23 тыс. первоклассников. "Все родители должны понимать, что школа возле дома - оптимальный вариант для первой ступени обучения. Учебные программы в школах и гимназиях практически не отличаются, есть возможность изучать определенные предметы на повышенном уровне. Не стоит создавать ажиотаж вокруг зачисления в гимназию, важна шаговая доступность учреждения образования", - отметила она.

Родители ребенка, который не относится по прописке к конкретному учреждению образованию, имеют право подавать несколько заявлений в разные гимназии на возможные свободные места. "У нас есть еще одна категория граждан - кто проживает не в Минске, а в окрестностях. Для них также гарантировано место, но они вправе подать заявление и в другое учреждение образования", - пояснила Марина Юркевич.

Один из вопросов, который волнует родителей: как быть, если на летний период запланирован отдых. "Если ребенок постоянно проживает или зарегистрирован в данном микрорайоне на срок не менее года, то место за ним сохраняется", - сказала заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома.

Что касается возможной коррупционной составляющей при зачислении в гимназии, Марина Юркевич считает, что каждый руководитель понимает меру своей ответственности. "Не стоит думать о каком-то вознаграждении. Работа четко регламентирована в соответствии с нормативными документами. Родители не должны провоцировать конфликтную ситуацию и нарушать законодательство", - отметила она. -0-