24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 28 человек написали "Тотальный диктант" на отлично, сообщили БЕЛТА организаторы.
По оценкам организаторов, акция 14 апреля собрала более 227 тыс. участников из 76 стран. Добровольный диктант в Минске написали 343 человека, из них 28 человек получили пятерку.
"Текст оптимальный с точки зрения орфографической и пунктуационной насыщенности, с огромным нравственным воспитательным потенциалом, с разумными вариантами расстановки знаков. Чаще всего ошибки встречались в словах "палисадник", "чересчур" и "грошовые", - сказала руководитель экспертного совета филологов в Минске Татьяна Игнатович.
Текст диктанта взят из еще не вышедшего романа "Дети мои" писательницы Гузели Яхиной. Отрывки называются "Утро", "День" и "Вечер", белорусы писали третий отрывок. Тексты рассказывают об одном дне учителя немецкой словесности по фамилии Бах.
На одной из минских площадок произошло необычное совпадение. Участница диктанта узнала в герое романа Якобе Ивановиче Бахе своего дедушку. Совершенно точно совпадают фамилия, отчество, место проживания, род деятельности и некоторые другие детали. Ранее Гузель Яхина отмечала, что роман нельзя назвать документальным, но его фактура - правдивая, а сюжет - вымышленный.
"Тотальный диктант" в белорусской столице писали на пяти площадках, в роли диктующих выступили телеведущая и актриса Светлана Боровская, телеведущие Олег Лепешенков и Екатерина Тишкевич, телеведущий и продюсер Олег Титков, филолог и дважды отличница "Тотального диктанта" Мария Гладышева.
Церемония награждения отличников пройдет 25 апреля.
"Тотальный диктант" - ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно. Акция объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Уникальные тексты для диктовки создают известные писатели.-0-
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