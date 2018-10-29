В Минске до конца года введут в эксплуатацию 30 домов

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске до конца года планируется ввести в эксплуатацию 30 жилых домов, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, передает корреспондент БЕЛТА.
С начала года сдано 42 жилых дома площадью 424 тыс. кв.м, еще 102 объекта находятся в стадии строительства. По девяти домам проводятся пуско-наладочные работы, еще на семи почти завершено строительство и благоустройство.
Всего в 2018 году предусмотрен ввод 720 тыс. кв.м жилья, в том числе 121 тыс. кв.м для нуждающихся в улучшении жилищных условий, 68 тыс. кв.м - для многодетных семей. Около 20 тыс. кв.м - индивидуальные жилые дома.
"Вопросы жилищного строительства находятся на контроле в горисполкоме и районных администрациях", - отметил Дмитрий Гуриненко.-0-
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