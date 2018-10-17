В Минске и Сморгони к 100-летию окончания Первой мировой проведут международную конференцию

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научная конференция к 100-летию окончания Первой мировой войны пройдет в Беларуси. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил Вадим Лакиза, конференция "Беларусь в пламени Первой мировой войны" состоится 25-26 октября. Первый ее день пройдет в Минске, второй - в Сморгони, которого события столетней давности коснулись в наибольшей степени. Во время конференции планируется провести пленарное заседание, тематические секции, презентацию изданий, посвященных Первой мировой войне и событиям, которые происходили во время нее на территории Беларуси. Во второй день участники форума посетят Сморгонский историко-краеведческий музей, где будет организована выставка, посвященная событиям 1914-1918 годов. В Сморгони пройдет панихида по жертвам Первой мировой войны и митинг-реквием.
"Всего на конференции будет сделано около 40 докладов по разным аспектам и проблемам Первой мировой войны", - сказал замдиректора Института истории НАН. Он добавил, что в мероприятии примут участие ученые из Беларуси и России. Предварительно свое участие в конференции согласовали представители посольств США и Германии.-0-
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