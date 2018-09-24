24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за ДТП временно изменялось движение некоторых троллейбусов. Такая информация размещена на сайте ГП "Минсктранс", сообщает БЕЛТА.

"Сегодня с 8.10 на ул.Есенина,18 в направлении ДС "Малиновка" из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №10,25. Движение троллейбусов организовано по пр.Любимова, ул.Рафиева, Есенина", - говорилось в сообщении.

По последней информации, движение возобновилось.

Как сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района Любовь Трепашко, ДТП произошло по вине девушки, которая выезжала из двора на проезжую часть ул.Есенина и столкнулась с легковушкой. Она не убедилась в безопасности своего маневра. Пострадавших в ДТП нет. Автомобили получили технические повреждения.

Как отметила Любовь Трепашко, движение было восстановлено в течение получаса.-0-