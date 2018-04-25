В Минске на одного безработного приходится в среднем шесть вакансий

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на одного безработного приходится в среднем почти шесть вакансий, сообщила сегодня журналистам заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"На рынке труда города сложилась благоприятная ситуация. Отмечается рост занятости и спроса на кадры, снижается регистрируемая безработица, сокращаются масштабы вынужденной неполной занятости. Численность занятых в экономике увеличилась более чем на 10 тыс., а в основном секторе - почти на 9 тыс. Уровень замещения кадров составил 103%, что говорит о росте закрепляемости работников на предприятиях", - отметила Татьяна Кудевич.

На дополнительно введенные рабочие места с начала года принято 1,5 тыс. человек. Основными нанимателями стали организации информации и связи, торговли, услуг, промышленности и сферы профессиональной научно-технической деятельности. Численность высвобожденных работников сократилась почти вдвое. "В целом в столице обеспеченность свободными рабочими местами увеличилась в 4 раза, что создает хорошие условия для расширения занятости и снижения напряженности на рынке труда ", - рассказала Татьяна Кудевич.

Основной спрос на кадры формируют организации строительства, промышленности, здравоохранения, предоставления социальных услуг, торговли, образования, транспорта.

Нанимателю сегодня больше нужны квалифицированные работники, по многим профессионально-квалификационным группам сохраняется дисбаланс. Востребованы каменщики, арматурщики, водители, контролеры-кассиры, маляры, монтажники строительных конструкций, плотники-бетонщики, повара, швеи и др. Среди специалистов наибольшее число вакансий заявлено для врачей, бухгалтеров, воспитателей, руководителей среднего звена, менеджеров, фармацевтов, преподавателей-переводчиков.

"В числе трудоизбыточных по-прежнему значатся профессии неквалифицированного труда, в числе которых сторожи, вахтеры, уборщики территорий, сортировщики, укладчики-упаковщики, контролеры КПП, комплектовщики", - отметила Татьяна Кудевич.

На 1 апреля в столице уровень зарегистрированной безработицы составил 0,2% от численности экономически активного населения.-0-