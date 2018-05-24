В Минске на проспекте Независимости заменят фонари

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На минском проспекте Независимости в ближайшие годы планируется заменить систему освещения, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник производственно-технического отдела УП "Мингорсвет" Владлен Чухин.

Четыре опоры, на каждой из которых расположились ажурные конструкции со светодиодными светильниками, напоминающими цветы на длинных стеблях, уже размещены на площади Победы, еще одна была установлена ранее в районе главного корпуса БГУ в начале проспекта. "Новые опоры и ажурные кронштейны на них - экспериментальные образцы, они повторяют оригиналы, стоявшие на проспекте в 50-х годах. В перспективе такие фонари появятся на всем протяжении магистрали. В этом году предполагается разработать проект реконструкции системы освещения на участке от площади Независимости до улицы Козлова", - рассказал Владлен Чухин.

Всего на двух центральных проспектах находится около 1 тыс. опор различной конструкции. Работа по их обновлению проводится с 2015 года, в частности, продолжается реконструкция системы освещения и праздничной иллюминации на проспекте Победителей. Очередной этап проекта включает участок от улицы Мельникайте до улицы Богдановича.

Опоры, размещенные на проспекте Независимости, отслужили свыше 50 лет, в связи с чем на их содержание требуются большие средства. Предусмотрена поэтапная замена металлических конструкций на оцинкованные, которые не подвергаются коррозии.

Предприятие "Мингорсвет" обслуживает свыше 102 тыс. светильников наружного освещения. На балансе также находятся свыше 8,8 тыс. светоточек объектов образования и здравоохранения, около 38,5 тыс. - архитектурной подсветки домов, сооружений, въездных знаков. Протяженность линий освещения в городе составляет около 4,3 тыс. км.-0-