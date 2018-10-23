В Минске наблюдаются девятибалльные пробки

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске затруднено движение транспорта. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс. Пробки", сообщает БЕЛТА.

Заторы наблюдаются в центре города, на некоторых участках МКАД, Логойском тракте, ул. Кижеватова, Сурганова, Аранская. Пробки оцениваются в 9 баллов.

По информации предприятия "Минсктранс", с 18.43 на улице К.Цеткин, 2 в направлении площади Богушевича из-за ДТП стороннего транспорта остановлено движение троллейбусов на маршрутах № 4, 7, 29, 36, 37, 44, 46, 58. Маршруты №4, 7, 44, 58 осуществляются по улицам Романовская Слобода, Немига, К.Цеткин, маршрут №36 со стороны Серебрянки - по улицам Могилевской, Толстого, Московской, Железнодорожной, Алибегова, маршруты №29, 37, 46 - до проспекта Жукова.-0-