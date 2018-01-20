20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для любителей активного отдыха в Минске обустроят 12 лыжных трасс, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Мингорисполкома.

Уже открыта городская лыжная трасса в Веснянке. По информации администрации Центрального района, на старте предприятием "Отдых" организована работа пункта проката (пр.Победителей, 22). Взять в аренду снаряжение можно в будние дни с 13.00 до 21.00, в выходные и праздничные дни - с 10.00 до 21.00. Выдача оборудования прекращается за час до окончания работы.

По информации администрации Партизанского района, готовится принять лыжников трасса протяженностью 2,7 км в Дражне. Завершены подготовительные работы по нарезке лыжни и организации пункта проката. График работы пункта проката: в субботу и воскресенье с 12.00 до 21.00, понедельник-пятница - с 17.00 до 21.00. Открыт прием заявок от организаций на проведение зимних спартакиад.

С наступлением устойчивой среднесуточной минусовой температуры и при наличии необходимого снежного покрова покататься на лыжах можно будет также в парке им. 900-летия Минска (длина трассы около 2,8 км), Лошицком парке (1 км), яблоневом саду по ул. Рафиева (2км), парке "Курасовщина" (1 км), Севастопольском парке (2,5 км), парке Дружбы народов (2 км), питомнике "Медвежино" (2 км). Также лыжню проложат в жилом районе Зеленый Луг вдоль пляжей Цнянского водохранилища (4 км), в районе улиц Столетова, Тикоцкого.

Горнолыжников принимают трассы в "Солнечной долине".

Покататься на коньках можно пока только на крытых и мобильных катках. С установлением настоящей зимней погоды планируется оборудовать 35 катков и 25 хоккейных коробок.-0-