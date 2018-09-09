В Минске по итогам 2018 года должно быть создано 28,7 тыс. рабочих мест

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске по итогам 2018 года должно быть создано 28 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец в интервью программе "Неделя" телеканала СТВ , передает БЕЛТА.

В столице на 16,3 тыс. вакансий претендуют 1,2 тыс. безработных. "Мы можем предложить работу любому человеку при его желании, с его квалификацией, - сказал Андрей Шорец. - Стоит задача по итогам года создать 28,7 тыс. рабочих мест, на которые мы должны трудоустроить граждан".

Мэр Минска также рассказал о зарплате: "Темп роста номинальной заработной платы составляет 116% к аналогичному периоду прошлого года. Средняя заработная плата составляет Br1 тыс. 351, в отдельных секторах экономики достигает Br3-3,5 тыс. С учетом недавно принятых решений зарплата станет больше и в бюджетной сфере".-0-