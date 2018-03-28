В Минске презентовали модульную круглогодичную велопарковку

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня состоялась презентация модульной круглогодичной велопарковки нового поколения, передает корреспондент БЕЛТА.

Такая велопарковка появилась на охраняемой плоскостной автостоянке возле многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса "Мандарин" по ул. Герасименко в Заводском районе столицы. Презентацию объекта проводил глава администрации района Александр Дорохович. По его словам, в прошлом году в районе появились семь похожих велопарковок, которые являются востребованными. В велопарковке нового поколения усовершенствована металлическая конструкция, которая обшита современными материалами. Одновременно в ней могут находиться до 40 велосипедов. Располагать их можно как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. В модульную велопарковку обеспечен постоянный доступ воздуха. Велосипеды здесь защищены от воздействия прямых солнечных лучей и осадков. Также предусмотрена возможность трансформации конструкции по длине в случае необходимости увеличения полезного пространства, а также ее переноса на другое место при необходимости.

Среди других преимуществ круглогодичной модульной велопарковки - недолгий срок и невысокая стоимость выполнения всех работ "под ключ" - 10 дней и Br1,98 тыс. Конструктивные элементы объектов выпускает одно из предприятий Заводского района, которое также занимается их сборкой и установкой.

"Зачастую люди отказываются от езды на велосипеде по причине отсутствия специально отведенных мест для их стоянки. Оборудуя такие парковки, создаем условия для того, чтобы как можно больше горожан передвигались на велосипедах, - подчеркнул Александр Дорохович. - Хранить их в подъездах или на балконах не совсем удобно, да и неправильно. Надеемся, что круглогодичные велопарковки получат широкое распространение вблизи крупных торговых центров, вузов, на территории жилых кварталов на плоскостных стоянках и будут востребованы". Он добавил, что в Заводском районе в этом году планируется установка 20 таких объектов, товариществам собственников жилья будут предлагать участвовать в этом процессе.

Александр Дорохович заверил, что администрация Заводского района готова согласовать удобные места для размещения круглогодичных велопарковок. В случае нахождения около крупных объектов, на автостоянках, ежемесячная стоимость аренды парковочного места в них составит Br3. При условии организации видеонаблюдения на территории жилых микрорайонов возможно и бесплатное пользование.

Презентация модульной круглогодичной велопарковки состоялась с участием членов Минского велосипедного общества, которые отметили преимущества пользования крытыми сооружениями.-0-