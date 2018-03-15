15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пропал ветеран Великой Отечественной войны. Такая информация размещена в официальной группе поисково-спасательного отряда "Ангел" в соцсетях, сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что ветеран 14 марта около 7.00 вышел из дома на улице Немига и направился на станцию Минск-Северный. Оттуда он планировал уехать на дачу в Радошковичи. "Сотрудниками милиции было установлено, что пропавший был замечен около касс на станции, но на дачу он так и не приехал. До настоящего времени о местонахождении ветерана ничего не известно", - говорится в сообщении.

Приметы пропавшего: рост 160 см, нормальное телосложение, волосы седые, глаза карие, в день пропажи был без бороды и усов. Был одет в черные брюки, черную толстовку с оранжевой полоской на рукавах, белый шерстяной свитер. При себе имеет черный рюкзак с красной полосой.

Все, кому что-либо известно о местонахождении ветерана, могут позвонить на телефоны отряда: +375 33 6666-856, +375 33 6666-033 или по телефону 102.-0-