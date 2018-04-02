В Минске работа некоторых пригородных автобусных маршрутов изменится с 6 апреля

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске работа некоторых пригородных экспрессных автобусных маршрутов изменится с 6 апреля, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Так, изменение будут внесены в график движения пригородных экспрессных автобусных маршрутов №1464-ТК "ст.м. Восток - Психоневрологический интернат" и №1554-ТК "ст.м. Восток - Острошицкий городок".

Отправления от ст.м. Восток согласно новому графику:

по маршруту №1464-ТК - в 7.30, 8.30, 10.10, 11.05, 12.55, 14.40, 16.30, 17.30 и 19.55;

по маршруту №1554-ТК - в 6.55, 9.20, 12.10, 14.10, 15.55, 18.35, 19.10 и 20.40.

Отправления из Острошицкого городка в направлении Минска по маршрутам №1464-ТК и №1554-ТК - в 6.20, 6.50, 7.40, 8.30, 9.25, 10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 14.00, 14.45, 15.40, 16.35, 17.20, 18.20, 19.10, 19.50 и 20.45.

Отправляться в рейсы от психоневрологического интерната по маршруту №1464-ТК автобусы будут в 8.23, 9.18, 10.53, 11.48, 13.53, 15.33, 17.13, 18.15 и 20.40.

В учреждении также сообщили об изменении работы пригородного автобусного маршрута №268 с 15 апреля. В связи с отсутствием устойчивого пассажиропотока по всем дням недели отменяется выполнение оборотного рейса по этому маршруту, отправлением от ДС "Запад-3" в 16.00, от конечного пункта "Старое Село" в 16.55.

Кроме того, в связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий города Минска 16 и 30 апреля работа автобусных маршрутов №76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э не планируется. Будет организована работа автобусного маршрута №134с. Также на автобусных маршрутах № 130, 140 будет уменьшено количество подвижного состава.

В день религиозного праздника Радуница, 17 апреля, работа автобусных маршрутов №76э, 83э, 89э, 125, 151э организуется по графику буднего дня. На маршрутах №130, 140 будет уменьшено количество подвижного состава.-0-