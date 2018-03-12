12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с начала года привлечены к ответственности более 1,5 тыс. семейных дебоширов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Каждые сутки в Минске регистрируется около 40 сообщений о правонарушениях в семейно-бытовой сфере. Правоохранители для предупреждения тяжелых последствий принимают превентивные меры - собирают материалы для возбуждения уголовных дел за угрозу убийством, истязание, умышленное нанесение легких телесных повреждений. "С начала года возбуждено 46 дел превентивной направленности. К административной ответственности привлечено свыше 1,5 тыс. человек, которые допускают домашнее насилие", - проинформировали в ГУВД. За четыре и более административных правонарушения в состоянии опьянения человек может быть направлен на год в лечебно-трудовой профилакторий.

На профилактическом учете находятся более 1,5 тыс. скандалистов, которые совершили повторные правонарушения в отношении членов семьи, а с начала года в лечебно-трудовые профилактории направлено более 250 человек. "На каждое сообщение сотрудники милиции оперативно реагируют и принимают все необходимые меры. За два месяца этого года объявлено 138 защитных предписаний в отношении совершивших домашнее насилие - все с обязанностью покинуть жилое помещение", - отметил начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.

При вынесении защитного предписания правонарушитель обязан покинуть жилье на срок от 3 до 30 суток с запретом распоряжаться совместной собственностью. Граждан, которым вынесено защитное предписание, информируют о коррекционной программе, которая реализуется в центре семьи и детей. В 2017 году программу прошли 17 мужчин.

"Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в отношении членов семьи в этом году снизилось. Также отмечается снижение поступивших в милицию сообщений о семейно-бытовых скандалах. Основными причинами домашних конфликтов по-прежнему остаются злоупотребление спиртным и вынужденное совместное проживание", - сказал Александр Купченя. Милиция призывает обращаться в органы внутренних дел не только тех, кто пострадал от домашнего насилия, но и тех, кто просто знает о таких фактах.

В Минске есть так называемая кризисная комната - место, где пострадавшие от домашнего насилия могут временно пожить. Любой может позвонить по номеру телефона 8 (017) 317-32-32 и получить психологическую помощь, а также юридическую консультацию.-0-