В Минске сегодня может быть побит температурный рекорд 1975 года

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 21 сентября может быть побит температурный рекорд 1975 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В Минске 20 сентября максимальная температура воздуха составила 28,1 градуса тепла. В предыдущий раз температурный рекорд этого дня отмечен в этот день в 1975 году - 26,5 градуса. Сегодня в столице также может быть превышен абсолютный максимум дня. По прогнозам, температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ранее 21 сентября теплее всего было в 1975 году - плюс 25,7 градуса", - рассказали в Белгидромете.

Максимальная температура воздуха 20 сентября составила от 24 градусов тепла по северу страны до 29 градусов по юго-западу, среднесуточная - от 17 до 20 градусов тепла. "Такой температурный фон на 7-9 градусов выше климатической нормы. Это июльская погода, а не бабье лето", - подчеркнули синоптики.

В субботу, 22 сентября, в Беларусь начнут поступать прохладные воздушные массы с Балтийского моря. Температурный фон, начиная с северо-западных районов страны, начнет понижаться. На следующей неделе ожидается холодная, неустойчивая и ветреная погода.-0-

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