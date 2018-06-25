25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске увеличат число участков с фотофиксацией нарушений парковки. Об этом сообщил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

Нарушения правил остановки и стоянки фиксируют программно-аппаратные комплексы "Паркрайт" на участках с запрещенной парковкой, или масках. "Сегодня их 44. Перечень масок с учетом анализа складывающейся ситуации будем наращивать, для того чтобы прийти к состоянию должного уровня безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения", - сказал Вадим Гаркун.

Речь идет об участках, где создаются условия угрозы безопасности дорожного движения. Для них характерно активное движение пешеходов поблизости от торговых, развлекательных и других объектов, где по условиям видимости стоящий транспорт создает угрозу пешеходам. Красноречивый в этом плане пример - улица Немига, на которой создаются значительные помехи для движения общественного транспорта, вынуждающие его останавливаться за пределами остановочных пунктов, местами во второй полосе.

Штраф за нарушение правил парковки и стоянки составляет одну базовую величину (1 БВ - Br24,5). Комплекс "Паркрайт" установлен в салонах служебных машин ГАИ, он фиксирует номерные знаки. При повторном проезде данные направляются в базу, информация после поступает в структуру ГАИ, которая будет готовить постановления по штрафам. После этого нарушителям высылаются письма.

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