В Минске в этом году построят 16 парковок

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в этом году планируется построить 16 парковок, сообщила сегодня начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.
"С учетом плотности застройки с каждым годом все труднее найти места для создания плоскостных автостоянок, поэтому приоритетным стало направление строительства подземных инженерных сооружений. В 2018 году запланировано ввести 16 сооружений для хранения автотранспорта", - сказала Марина Малаева.
На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию два объекта. Это паркинг в Первомайском районе и подземный гараж-стоянка в Советском районе.
"Также построено более 4 тыс. машино-мест на гостевых парковках, что составляет 69%", - добавила Марина Малаева. При этом она отметила довольно низкие темпы работ по устройству мест для хранения автотранспорта и напомнила главам администраций районов города о необходимости активизироваться до наступления холодов.-0-
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