В Минске вечером возможны ограничения движения по улицам Кирова и Ульяновская

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения движения транспорта возможны сегодня вечером по ул.Кирова и ул.Ульяновская в Минске из-за матча между командами "Динамо-Минск" и "Зенит", сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Игра начнется в 20.00, временные ограничения движения возможны по ул.Кирова и ул.Ульяновской от ул.Свердлова до ул.Ленина. Будет запрещена парковка на прилегающей территории по ул.Кирова, ул.Ульяновской и Физкультурному бульвару.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-