В Минске вносятся изменения в работу транспорта в районе ул. Аэродромная и "Экспобела"

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске вносятся изменения в работу транспорта в районе ул. Аэродромная и торгово-развлекательного центра "Экспобел", сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".

Изменения будут действовать с 22 августа. Так, остановочный пункт "Левкова" по ул. Аэродромная при движении в направлении ул. Маяковского переносится на 200 м назад к подземному пешеходному переходу в районе перекрестка с ул. Левкова. Также здесь предусмотрена остановка транспорта при движении со стороны ул. Маяковского.

Вместе с тем отменяется выполнение остановочного пункта "Фабрика Ареола" при движении со стороны ул. Маяковского. Для автобуса №4 возобновляется выполнение остановочного пункта "Левкова" в обоих направлениях, для автобусов №65, 93 - отменяется при движении в сторону ул. Маяковского.

Также с 22 августа разворотное кольцо у "Экспобела" будет находиться с северной стороны центра.-0-