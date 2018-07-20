В Минске заменят 160 тыс. кв.м покрытия проезжей части улиц в II полугодии

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" в II полугодии заменит 160 тыс. кв.м улично-дорожного покрытия в Минске. Об этом сообщил главный инженер объединения Ярослав Павловский сегодня на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"За период с 1 января выполнены работы по текущему ремонту на общей площади 209 тыс. кв.м, включая устранение критической ямочности на 78 тыс. кв.м дороги. За январь-июнь проделана работа по замене покрытия проезжей части на площади 140 тыс. кв.м. Во втором полугодии планируем заменить около 160 тыс. кв.м", - сказал Ярослав Павловский.

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