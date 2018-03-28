В Минске засоленность почв выше нормы после зимы отмечается вдоль двух магистральных проспектов

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озеленители Минска отмечают превышение содержания солей натрия после зимы в почве вдоль проспектов Победителей и Независимости. Полная оценка состояния зеленых насаждений будет проведена в конце апреля. Об этом сообщила сегодня журналистам руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого строительства УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первые анализы показали превышение по солям натрия на двух проспектах столицы: пр-ту Победителей и пр-ту Независимости, - сказала Анжелика Пузанкова. - С конца марта проводится обследование состояния деревьев, почек, выявление поражений вредителями. В зоне, непосредственно прилегающей к проезжей части, отмечено, что почки сожжены взвесью соли. Такие ветки в период роспуска придется удалить и ждать, когда появятся здоровые и сформируют новую крону. Но окончательная оценка состоянию деревьев будет дана в конце апреля, когда станет понятно, что сохранилось, а что - нет", - пояснила Анжелика Пузанкова.

При температуре свыше 8 градусов тепла планируется начать реанимационные мероприятия. Традиционно проводится обмыв стволов и крон деревьев, в том числе с применением специальных порошков, чтобы смыть соль. Мероприятия по подкормке - следующий этап. Вода с удобрениями под большим напором направляется гидробуром непосредственно в зону корней. Следом идет обработками стимуляторами роста почек.

"Это большие трудозатраты, большой объем необходимых работ. Но они нужны, потому что мы хотим, чтобы наш город выглядел зеленым и красивым", - заключила Анжелика Пузанкова.-0-