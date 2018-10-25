В Минске завершается реконструкция травмайных путей в районе вокзала

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция трамвайной линии в районе вокзала в Минске завершится 1 ноября, дублирующий временный автобусный маршрут будет отменен, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

"На основании решения Мингорисполкома проводятся строительные работы по реконструкции трамвайного пути по ул. Первомайской, Ульяновской, Бобруйской. Окончание работ и восстановление трамвайного движения по маршрутам №1, 4, 7 в направлении железнодорожного вокзала планируется 1 ноября. Одновременно будет отменена работа временного автобусного маршрута №901", - отметили в учреждении.

Трамваи по маршруту №11 будут ходить по прежнему графику - по будним дням в часы пик.

Администрация учреждения просит пассажиров учитывать эту информацию при покупке проездных документов.

Реконструкция трамвайной линии в Минске в районе ул. Ульяновская - ул. Первомайская была продлена на месяц, изначально ее планировалось завершить к 1 октября. При модернизации участка применяются современные технологии, в том числе по устройству бесшпального пути. Всего в Минске насчитывается около 310 маршрутов общественного транспорта, их протяженность составляет около 4 тыс. км. Ежедневно в будний день перевозки обеспечивают более 2 тыс. единиц подвижного состава, которые обслуживают около 2 млн пассажиров.-0-