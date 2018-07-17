17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области больше всего вакансий для швей и водителей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Алексей Караленя.

"В центральном регионе наблюдается дефицит квалифицированных работников по отдельным профессиям. Так, в городской местности ощущается острая нехватка швей, водителей, каменщиков и продавцов. Организации сельской местности в свою очередь испытывают потребность в работниках строительного профиля, животноводах, трактористах, операторах машинного доения, электрогазосварщиках и водителях автомобилей", - сказал Алексей Караленя.

Что касается специалистов со средним специальным и высшим образованием, то в городской местности крайне дефицитными остаются специалисты медицинского и инженерного профилей. На селе недостает ветеринарных врачей, зоотехников, врачей-специалистов, медицинских сестер, инженеров.

В целом спрос на представителей рабочих профессий растет. Удельный вес вакансий для таких специалистов на 1 июля текущего года составил почти 70%. Для сравнения, на аналогичную дату 2017-го было около 63%. Наибольшее число свободных рабочих мест заявлено организациями строительной сферы (почти 29%), сельского, лесного и рыбного хозяйства (более 18%), обрабатывающей промышленности (14%), здравоохранения и социальных услуг (свыше 8%).-0-