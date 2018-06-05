В Минской области число заболевших ВИЧ в январе-мае снизилось на 10%

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области число заболевших ВИЧ в январе-мае текущего года снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

За указанный период показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Минской области составил 12,7 случая на 100 тыс. населения. Это на 10% ниже, чем за аналогичный период 2017 года, когда было зарегистрировано 14,1 случая.

В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако подавляющее большинство граждан, у которых впервые выявляют вирус, - лица старше 30 лет. Так, в январе-мае этого года 82% заболевших перешагнули 30-летний возрастной рубеж, в 2 раза реже - 39,8% - ВИЧ диагностируется у людей старше 40 лет.

В общей структуре инфицированных лиц преобладают мужчины - 59,2%, доля женщин составляет 41%. Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции за январь-май 2018 года, уменьшился на 4% по сравнению с прошлым годом и составил 36%.

В январе-мае удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, увеличился и составляет 76%, доля парентерального пути передачи ВИЧ уменьшилась до 23% (за аналогичный период прошлого года доля указанных случаев 68% и 29% соответственно).-0-