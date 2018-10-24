В Минской области нужно усилить профилактику пожаров на объектах АПК - прокуратура

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области нужно усилить профилактику пожаров на объектах агропромышленного комплекса. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры по итогам анализа причин возгораний в регионе, сообщает БЕЛТА.

По информации областной прокуратуры, в области за январь-сентябрь число пожаров, сопряженных с возгоранием соломы, увеличилось в 2 раза (с 10 до 20) по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Больше всего таких фактов зарегистрировано в Несвижском, Солигорском и Столбцовском районах. Возгорание соломы также было в Дзержинском, Клецком, Копыльском, Любанском, Минском, Молодечненском, Пуховичском и Червенском районах.

Так, в мае 2018 года в результате пожара на поле вблизи деревни Кирши уничтожено 30 т соломы. Мужчина, выкурив сигарету, бросил ее около скирды. Сельскохозяйственному предприятию был причинен ущерб в Br540. В Любанском районе из-за детской шалости с огнем в сентябре уничтожено 86 т соломы стоимостью Br2 200. Ущерб в судебном порядке будет взыскан с родителей несовершеннолетних.

Из 13 случаев, где была установлена причина возгорания, в восьми виновные неосторожно обращались с огнем.

По фактам уничтожения соломы при пожарах в Солигорском и Столбцовском районах возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.218 УК.

Прокурор Минской области Олег Лаврухин потребовал от районных и городских прокуроров региона провести мероприятия по предупреждению пожаров на объектах агропромышленного комплекса. Также необходимы меры по возмещению ущерба, причиненного субъектам хозяйствования.-0-