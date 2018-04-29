В Минской области проводят рейды по выявлению хищений топлива с сельхозпредприятий

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция в Минской области начала проводить рейды по выявлению фактов хищения топлива, которое предназначается для нужд АПК, сообщил БЕЛТА заместитель начальника управления охраны и профилактики УВД Минского облисполкома Андрей Амбражей.

Он рассказал, что в Минской области проводится массированная рейдовая работа по выявлению фактов незаконного обращения окрашенного топлива. В проверках участвуют сотрудники ГАИ, участковые инспектора милиции, представители РУП "Белнефтехим". Забор и анализ горючего проводят прямо на дороге. По окончании процедуры составляется специальный акт.

Как отметил Андрей Амбражей, особое внимание уделяется транспортным средствам работников агропромышленного комплекса, а также автомобилям, припаркованным у сельскохозяйственных организаций и предприятий, на подъезде к ним.

УВД Миноблисполкома напоминает, что приобретение, хранение, использование или реализация физическими лицами окрашенного нефтяного жидкого топлива, поставляемого в установленном порядке в организации, выполняющие работы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции, влекут наложение штрафа в размере до 50 БВ (1 БВ сейчас - Br24,5).-0-