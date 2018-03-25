25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области с 26 марта по 1 апреля будут работать мобильные датчики контроля скорости, соответствующая информация размещена на сайте УГАИ УВД Минского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

"Помимо контроля, сотрудниками дорожно-патрульной службы за дорожным движением в части пресечения нарушений скоростных режимов водителями с 26 марта по 1 апреля ежедневно устанавливаются на участках концентрации ДТП и аварийно-опасных местах Минской области мобильные датчики контроля скорости", - говорится в сообщении.

Список мест установки мобильных датчиков контроля скорости можно найти на сайте УГАИ УВД Минского облисполкома.

"Анализ аварийности на территории Минской области свидетельствует, что уровень дорожно-транспортного травматизма, связанный с превышением водителями транспортных средств скорости движения, характеризуется довольно высокой степенью тяжести последствий и имеет большой общественный резонанс", - подчеркнули в Госавтоинспекции.

За два месяца 2018 года по причине превышения скорости было совершено 32 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека погибли и 35 - получили травмы. Всего сотрудниками ГАИ области за указанный период выявлено более 2,6 тыс. фактов превышения водителями скоростного режима.-0-