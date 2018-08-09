В Минской области за январь-июнь содействие в трудоустройстве оказано более 10 тыс. человек

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за январь-июнь текущего года содействие в трудоустройстве оказано более 10 тыс. человек. Об этом сообщил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Олег Семенчук сегодня на VII сессии облсовета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первом полугодии в экономике региона было занято 682,4 тыс. человек. Это почти уровень прошлого года. Безработных зарегистрировано 2462, при этом в наличии имеется более 14 тыс. вакансий, - уточнил Олег Семенчук. - Уровень безработицы составляет 0,4%. Ведется работа по оказанию содействия в трудоустройстве. В органы занятости обратились более 15 тыс. человек. Правда, активность населения в поиске работы значительно ниже, чем в прошедшие годы". Все желающие направлены на профессиональную подготовку, оказана поддержка в виде субсидий тем, кто хочет организовать свое дело. Еще 16 семьям предоставлена финансовая поддержка при переселении. Более 2 тыс. человек участвовали в общественных оплачиваемых работах.

По оперативной информации районных и Жодинского городского исполнительных комитетов, на новые рабочие места трудоустроены 4950 человек.

Ситуация на рынке труда во многом определяется демографией. Численность населения за пять лет увеличилась почти на 25 тыс. человек и составила 1 млн 426 тыс. "Вместе с тем численность трудовых ресурсов снизилась за этот период более чем на 11 тыс. человек. Пенсионная реформа немного замедлит падение численности трудоспособного населения, также повлияет внешняя и внутренняя миграция", - отметил Олег Семенчук.

Статистика увольнений и принятия на работу в регионе постепенно улучшается, хотя все еще баланс отрицательный: в январе-апреле этого года восполнение кадрами составило 72,2%, в январе-мае - 86,5%, за шесть месяцев - 89,9%. По словам Олега Семенчука, большой процент уволенных по объективным причинам: ушли на пенсию, из-за инвалидности, необходимости ухода за пожилыми родственниками, выехали на постоянное место жительства за пределы области, в связи со смертью.-0-