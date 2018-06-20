20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском аэроклубе появился памятник в честь выпускников, удостоенных звания Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония открытия состоялась сегодня на аэродроме Липки Минского аэроклуба им. Сергея Грицевца. Мемориал посвящен 15 выпускникам аэроклуба, которые получили звание Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, их имена размещены на стеле.

В мероприятии принял участие Герой Российской Федерации летчик-испытатель авиационного научно-промышленного комплекса "ОКБ Сухого", автор именной фигуры - чакры Фролова и многократный чемпион мира Евгений Фролов. В свое время он 9 лет проработал инструктором в Минском аэроклубе ДОСААФ.

Памятник, по мнению начальника пресс-центра ДОСААФ Юрия Кожевникова, поможет в воспитании молодежи. "Каждая мемориальная доска несет высокую воспитательную нагрузку. Это не только островок памяти, который напоминает о том, что случилось, но и эмоциональное воздействие на подрастающее поколение. Может, кто-то, глядя на этот мемориал, откроет в себе любовь к небу и станет летчиком", - отметил он.

По его словам, автором идеи стал начальник Минского аэроклуба Николай Мочанский. И одним памятником здесь не ограничатся: в ближайшее время по инициативе руководителя откроют также музей в честь выдающихся выпускников. "Николай Петрович давно хотел открыть музей в аэроклубе. У него есть масса личных вещей Героев Советского Союза - перчатки, документы. Будет подобрано помещение, выработано архитектурное решение, чтобы получилась оригинальная галерея", - сказал Юрий Кожевников.

На базе Минского аэроклуба ДОСААФ создана инфраструктура для обучения военных летчиков и спортсменов. Техническая база позволяет осуществлять заправку и хранение воздушных судов. Благодаря автоматической метеорологической станции аэродром может принимать самолеты во время сильного ветра и снегопадов.-0-