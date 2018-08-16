В Минском областном велосипедном туре примут участие свыше 500 человек

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском областном велосипедном туре, посвященном Году малой родины и 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие свыше 500 человек, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Велосипедный тур состоится 18 августа в Слуцком районе. Открытие мероприятия на центральной площади Слуцка и возложение цветов к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, запланировано на 10.00. По завершении торжественной части будет дан старт велосипедистам.

Организаторы утвердили маршрут областного велосипедного тура протяженностью в 44 км. В пути будет 3 остановки: в деревне Гольчичи (16 км), в лесном массиве (26,6 км) и на повороте на санаторий "Солнышко" (37 км). Конечная остановка - зона кемпингового отдыха и любительского рыболовства в деревне Рудня, где участники разместятся в палаточном лагере.

Далее велосипедистов ожидают спортивная и культурно-развлекательная программы, награждение победителей и призеров соревнований, отдых с ночевкой.

Организаторами выступают Миноблисполком и Слуцкий райисполком.-0-