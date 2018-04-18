В Минском районе выявлены нарушения при учете нуждающихся в улучшении жилищных условий

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из сельских исполнительных комитетов Минского района выявлены нарушения законодательства при постановке граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщил БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Кирилл Арцименя.

В нарушение требований в сельисполкоме регистрировали граждан на основании срочных договоров найма частного жилищного фонда не как по месту пребывания, а как по месту жительства, тем самым незаконно определяя их статус в качестве постоянно проживающих на территории сельсовета. В дальнейшем это являлось основанием для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В сельисполкоме не принимали мер по актуализации данных, которые служат основанием для постановки граждан на этот учет. В результате нуждающимися считались люди, утратившие этот статус. Были случаи, когда сельисполком игнорировал заявления граждан по вопросам обеспечения жилищных прав, ненадлежащего оформления жилищных правоотношений.

Выявлены факты ненадлежащего контроля за целевым использованием земельных участков, предоставленных для строительства и обслуживания жилых домов, что влекло за собой длительное их неосвоение.

Для устранения нарушений законодательства в адрес председателя Минского райисполкома внесено представление.-0-