16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском зоопарке появилось масштабное граффити, посвященное хоккейному клубу "Динамо-Минск", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Годом ранее клуб взял шефство над зубром Бароном из столичного зоопарка, который стал живым талисманом "Динамо". В команде решили преобразить жилище могучего животного. В итоге в воскресенье граффити в вольере Барона было представлено посетителям. Теперь каждый желающий может увидеть масштабный рисунок на стене в вольере зубра.

Минское "Динамо" предстоящие три матча в чемпионате КХЛ 18, 20 и 22 сентября проведет на выезде, а на домашней встрече с уфимским "Салаватом Юлаевым", отметили в пресс-службе, юных болельщиков "зубров" ждет немало сюрпризов.-0-