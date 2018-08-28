28 августа, Мядель /Корр. БЕЛТА/. В Мяделе к областным "Дажынкам" планируют открыть гостиницу и загс. Об этом журналистам сообщил председатель Мядельского районного Совета депутатов Олег Боровко сегодня после личного приема граждан помощником Президента - инспектором по Минской области Игорем Евсеевым в Мяделе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проделана значительная работа по подготовке города к областном празднику "Дажынкі", который пройдет у нас во второй половине сентября. В Мяделе появятся объекты, важные и актуальные в долгосрочной перспективе. В частности, к фестивалю тружеников села планируем открыть гостиницу на 100 мест и новый загс", - сказал Олег Боровко.

Не забыли и о символе города. Местный умелец создал оригинальный арт-объект - скульптуру угря. В зеленой зоне возле площади рядом с угрем расположились деревянные фигурки, созданные талантливыми руками местных мастеров. Малая архитектурная форма уже привлекает внимание гостей и жителей города.

К празднику реконструирована площадь Ленина: положена новая плитка, увеличено количество зеленых зон и клумб. Качественно новый вид приобретет летний амфитеатр. Благоустроены пляж и зона отдыха на берегу озера Мястро. На 8 объектах жилищного фонда проведен капитальный ремонт, еще на более чем 30 - текущий ремонт. Отремонтированы здания учреждений образования и культуры, местных "Белтелекома" и узла почтовой связи. Большое внимание уделялось благоустройству дворовых территорий.

Еще в прошлом году начались работы по реконструкции и ремонту сетей водоснабжения. В итоге проложено более 8 км водопроводных труб и введены в эксплуатацию две новые скважины.

Подготовка Мяделя к празднику продолжается.-0-