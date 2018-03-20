20 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве на одного безработного приходится почти полторы вакансии. Об этом сообщила сегодня во время открытия в областном центре "Ярмарки вакансий" первый заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Мария Шапневская, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Могилеве в начале года наблюдается снижение напряженности на рынке труда, - отметила Мария Шапневская. - Так, если на сегодняшнюю дату в 2017 году на одного безработного приходилась только одна вакансия, то сейчас почти полторы. Всего по городу заявлено 2050 вакансий (зарегистрировано 1400 безработных), причем их спектр очень широкий и возможность трудоустройства есть по самым разным направлениям. На рынке востребованы как рабочие специальности, так и высококвалифицированные специалисты. А предлагаемые зарплаты варьируются от Вr310 до Вr1 тыс."

В мероприятии принимают участие 40 предприятий и организаций областного центра, которые предлагают около 700 вакансий практически во всех сферах деятельности, от торговли и общепита до промышленности. "Специалисты нашего управления по труду, занятости и социальной защите консультируют всех желающих по открытию предпринимательской и ремесленной деятельности с господдержкой, по вопросам переселения горожан в сельскую местность с их последующим трудоустройством. Мы также информируем о возможностях обучения или переобучения на курсах занятости безработных".

Наибольшим спросом в городе сейчас пользуются ИТ-инженеры, медперсонал: от санитарок до врачей высоких квалификаций, воспитатели дошкольного образования. Из рабочих специальностей наиболее востребованы на рынке повара, продавцы, швеи, слесари, электрики и другие. "Как показывает практика проведения подобных мероприятий, многие предприятия не только знакомят с имеющимися вакансиями, но и составляют, так называемый лист ожидания, то есть создают базу кадров на перспективу. Некоторые предлагают на месте заполнить анкету соискателя, приглашают на собеседование", - отметила Мария Шапневская.-0-