В Могилеве наградили победителей финала фестиваля "Арт-вакацыі - 2018"

26 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В молодежной столице Беларуси Могилеве сегодня состоялась торжественная церемония награждения победителей финала республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи "Арт-вакацыі - 2018", передает корреспондент БЕЛТА.

"Внимание в нашей стране к молодым талантам, поддержка молодежных инициатив со стороны государства являются приоритетными в работе с молодежью, - подчеркнул министр образования Игорь Карпенко. - В Беларуси созданы необходимые условия, чтобы помочь юношам и девушкам найти правильную дорогу в жизнь, реализовать свои знания, приобрести уверенность в своих силах. Одним из таких инструментов является и фестиваль "Арт-вакацыі", в котором только в нынешнем году приняли участие более 13 тыс. человек".

По мнению министра, профессиональная подготовка - это не только практико-ориентированность, набор каких-либо знаний, это еще и развитие важных личностных качеств, например, гражданственности, патриотизма, творческого мышления. "И фестиваль "Арт-вакацыі" формирует такие важные мировоззренческие подходы, творческие навыки, развивает их, - отметил Игорь Карпенко. - Мы поддерживаем преподавателей и студентов, которые занимаются самосовершенствованием".

Министр тепло поздравил молодежь с достигнутыми успехами и вручил победителям и призерам заслуженные награды. Гран-при конкурса были удостоены Гомельский государственный медицинский университет, управление образования Могилевского облисполкома, театр танца "Ренессанс Данс" Минского государственного лингвистического университета, Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка, начальник отдела культурно-массовой и досуговой деятельности Гродненского государственного университета им. Я.Купалы Елена Стельмах.

Ярким финальным аккордом фестиваля стал гала-концерт, на котором выступили лучшие творческие коллективы и исполнители учреждений высшего образования страны.-0-