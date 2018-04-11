В Могилеве в этом году планируется оборудовать светофорами 4 нерегулируемых пешеходных перехода

11 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве в 2018 году планируется оборудовать светофорами 4 нерегулируемых пешеходных перехода. Об этом сообщил сегодня во время брифинга начальник межрайонного отдела организации движения ГАИ УВД облисполкома Владимир Саханков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы бы хотели, конечно, увеличить количество светофорных объектов, но из-за ограниченности в финансировании пока реально просматриваются только четыре. При этом один из них за счет собственных средств установит Могилевский мясокомбинат на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Димитрова. Это хороший пример для подражания другим предприятиям. Остальные светофорные объекты будут установлены за счет бюджетных средств на улицах Терехина и Минское шоссе", - сказал Владимир Саханков.

Также в городе планируется демонтировать 5 нерегулируемых пешеходных переходов. "Эта мера направлена на то, чтобы повысить безопасность движения на улицах города, свести к минимуму количество ДТП с тяжелыми последствиями. Конечно, это вызовет некоторые неудобства граждан, но горожане должны понимать, что лучше не нарушать правила дорожного движения, а потратить лишнюю минуту времени и перейти дорогу в безопасном месте, чем подвергать себя неоправданному риску", - отметил Владимир Саханков.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в городе будут приниматься и другие меры: установка знаков ограничения скорости, лежачих полицейских, дополнительная подсветка пешеходных переходов и т.д.

По словам начальника отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Евгения Жилинского, в Могилеве за январь-март совершено 19 ДТП, из них 12 с участием пешеходов. К административной ответственности привлечены почти 4 тыс. пешеходов и велосипедистов (на 733 больше, чем за аналогичный период прошлого года) за нарушения правил дорожного движения. В большинстве случаев пешеходы переходили дорогу в неустановленном месте или на запрещающий знак светофора.

Евгений Жилинский призвал всех участников дорожного движения быть более внимательными и соблюдать элементарные правила безопасности. "Пешеходы - одни из самых уязвимых участников дорожного движения. И далеко не всегда их безопасность гарантирует даже зебра на переходе, особенно на нерегулируемом. Даже имея на обозначенном переходе преимущество в движении, пешеходы сами должны проявлять осторожность, не отвлекаться и своими действиями не создавать препятствия для движения автомобилей", - сказал он.-0-