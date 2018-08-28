В Могилевской области число вакансий за январь-июль выросло в 1,4 раза

28 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области за январь-июль текущего года число вакансий выросло в 1,4 раза по сравнению с началом года, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

В настоящее время в регионе насчитывается 8,6 тыс. вакансий, из них 65,9% - рабочие профессии. Отмечается увеличение спроса на рабочую силу. На 1 августа в области на учете состояли 2,1 тыс. безработных, что на 20,8% меньше по сравнению с началом года. В общем числе зарегистрированных безработных 64% составляют мужчины. На одного соискателя условно приходится 4 вакансии. Уровень зарегистрированной безработицы составлял 0,5% к численности экономически активного населения. За семь месяцев трудоустроено 2,6 тыс. человек за счет создания производств и предприятий.

За указанный период в управления по труду, занятости и социальной защите горрайисполкомов за содействием в трудоустройстве обратились 19,7 тыс. человек, из них 11,8 тыс. были зарегистрированы безработными. Специалисты оказали помощь в поиске работы 14,7 тыс. гражданам, в том числе 8,9 тыс. безработным. Еще 179 человек воспользовались возможностью получения государственной субсидии на открытие собственного дела. Кроме того, 591 житель региона направлен на переобучение для получения новой специальности. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 4,3 тыс. незанятых граждан.-0-