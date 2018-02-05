В Могилевской области объявлен конкурс на лучшую публикацию в печатных СМИ

5 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевская областная организация общественного объединения "Белорусский союз журналистов" (БСЖ) объявила конкурс на лучшую публикацию в печатных СМИ по итогам 2017 года, сообщили БЕЛТА в главном управлении идеологической работ, культуры и по делам молодежи.

В творческом состязании могут принять участие члены региональной организации БСЖ, работающие в печатных средствах массовой информации области. Один претендент может представить не более трех работ. Принимаются материалы различных жанров, опубликованные с 1 января по 31 декабря 2017 года. Присылать их можно до 20 марта на электронный адрес mogved@gmail.com (с пометкой "Конкурс").

При определении победителя жюри будет учитывать творческий уровень публикаций и иллюстраций, их стиль, важность и актуальность поднятых проблем. Также немаловажным в оценке станет раскрытие образа современника как яркой, индивидуальной личности, способной быть положительным и убедительным примером для других, степень эффективности публикаций и конструктивность воздействия на читательскую аудиторию.

Лучшего наградят денежной премией имени легендарного ветерана журналистики Михаила Городецкого.-0-