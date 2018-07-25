В Могилевской области организуют 70 школьных базаров

25 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. При подготовке к новому учебному году в Могилевской области в июле-августе запланировано провести 70 школьных базаров. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении торговли и услуг облисполкома.

Товары для учащихся школ и других учебных заведений предложат 20 постоянно действующих и 50 школьных базаров, работающих по выходным дням. Самый крупный школьный базар будет организован в Могилеве и разместится на площадке многофункционального торгового комплекса ООО "Техстройресурс". Он будет работать с 1 по 31 августа с 10.00 до 18.00. Здесь планируется задействовать 77 субъектов торговли, которые предоставят широкий ассортимент товаров, необходимых для подготовки к учебному году. А начиная с 6 августа здесь будут проводиться игровые и развлекательные программы для детей.

В Бобруйске работа постоянно действующего школьного базара организована с 15 июля. Он развернулся на пешеходной зоне улицы Социалистической, а в торговом обслуживании ежедневно с 9.00 до 16.00 (кроме выходного в понедельник) задействовано более 30 субъектов хозяйствования. В Кричеве расширенная продажа товаров школьного ассортимента ведется с 16 июля на школьном базаре, действующем на местном рынке. Кроме того, на август разработан график проведения ярмарок на площадках по районам города. Так, 13 и 20 августа планируется организовать ярмарки "Скоро в школу" в микрорайоне Комсомольский, на площадке возле кафе "Апельсин".

Возможность подготовить к школе как первоклашек, так и старшеклассников предоставляется в ряде других торговых объектов. Например, универмаг "Центральный" (Могилев) по 1 сентября проводит расширенную распродажу на весь ассортимент школьных товаров с предоставлением рассрочки на 6 месяцев при покупке от Вr200. Причем на школьную форму отдельных производителей предоставляются различные скидки. Приобрести школьную одежду, обувь, чулочно-носочные и кожгалантерейные изделия, школьно-письменные и канцелярские принадлежности можно в фирменных и ведомственных магазинах предприятий изготовителей и торговли: "Славянка", Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье", Мозырская швейная фабрика "Надэкс", "Коминтерн", "Элема", "Белвест", "Марко" и др.

Кроме того, во всех районных центрах области с 15 июля силами районных потребительских обществ организовано 18 постоянно действующих школьных базаров, а также в магазинах области создан 731 уголок для первоклассников и школьников, 65 из них - с продажей школьной одежды и обуви. В торговой сети районных потребительских обществ с 22 по 31 августа проведут акцию "Школьный бум", во время которой на весь ассортимент школьных товаров будет предоставлена скидка не менее 15%.

В целях оказания поддержки населению торговые организации проводят различные акции социальной направленности. Ведется продажа товаров в рассрочку и кредит, предоставляются скидки, применяются минимальные торговые надбавки. Также ведется оказание дополнительных услуг покупателям: прием предварительных заказов, подгонка изделий по фигуре, раскомплектовка костюмов и комплектов. Товары для школьников предлагаются в широком диапазоне цен в зависимости от состава сырья, моделей и других характеристик, что позволяет покупателям приобрести товар с учетом финансовых возможностей и личных предпочтений.-0-